Calciomercato Milan – Milik, contatti avanzati con l’Atletico Madrid: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic ha da poco raggiunto l’accordo con il Milan per il prolungamento del contratto fino alla fine della stagione, ma il rapporto tra lo svedese ed il club rossonero non andrà oltre. L’attaccante terminerà quello che aveva iniziato a gennaio, ma il suo futuro sarà altrove. Un problema in più per il Milan, che deve necessariamente cercare una punta per il prossimo anno. Sono molti i nomi accostati al Diavolo, uno dei quali risponde al nome di Arkadiusz Milik.

Il polacco piace, ma la concorrenza non sta di certo a guardare. Come riferisce il quotidiano spagnolo ‘AS’, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe in pole per il 99 del Napoli, avendo avuto una videoconferenza con lo stesso giocatore nei giorni scorsi. I ‘Colchoneros’ avrebbero offerto 5 milioni netti a Milik, il doppio di quanto percepisce attualmente in azzurro. Adesso l’unico problema resta quello di convincere Aurelio De Laurentiis, che non ha intenzione di svendere uno dei suoi calciatori migliori, e chiede una cifra tra i 40 e 50 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2021.

Intanto ottime notizie per il Milan in vista della Roma: ci sono due importanti recuperi, continua a leggere >>>