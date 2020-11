Calciomercato Milan – Milenkovic, rinnovo complicato: Maldini vigile / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN MILENKOVIC

Ultime Notizie Mercato Milan: Milenkovic, rinnovo ancora distante

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan cerca un difensore e ormai questo è abbastanza noto. Nikola Milenkovic è particolarmente gradito al Milan e a Stefano Pioli e anche questo è abbastanza noto. Altra cosa nota è il fatto che il serbo abbia il contratto in scadenza con la Fiorentina a giugno 2022 e al momento non è intenzionato a rinnovare. Quali, dunque, le cose meno note?

La squadra viola sta provando in tutti i modi a ottenere il rinnovo contrattuale di Milenkovic. Tuttavia, di passi in avanti non ce ne sono stati. Il difensore continua a non aver intenzione di firmare. La Fiorentina proverà comunque a convincerlo fino alla fine, giocando tutte le proprie carte. Eppure le offerte non mancano e, con la scadenza che si avvicina, diventano anche molto appetitose.

Nelle prossime settimane l’entourage del classe 1997 dovrebbe farsi vivo con la Fiorentina per provare ad arrivare a una svolta, in un senso o nell’altro. Se il rinnovo non dovesse arrivare, a gennaio i viola potrebbero anche iniziare a prendere in considerazione la cessione per 28 milioni, l’offerta del Milan, senza svalutare ulteriormente il giocatore in estate, quando mancherebbe solo un anno alla scadenza del contratto.

Anche perché il rischio diventerebbe quello di spingere Milenkovic ad accordarsi con altri club per l’anno dopo a costo zero. Il Milan, per esempio, sarebbe ben felice: il contratto di Simon Kjaer scade proprio nel 2022 e difficilmente rinnoverà ulteriormente. Nel frattempo potrebbe puntare su un giovane di talento, per poi fiondarsi su Milenkovic a costo zero o quasi. Un’operazione che probabilmente è anche nelle idee di Paolo Maldini e della dirigenza milanista, che resta vigile, in attesa di capire cosa succederà tra Milenkovic e il suo club attuale. Ma consapevoli che al ragazzo la soluzione rossonera piace molto.

