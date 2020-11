Calciomercato Milan – Milenkovic resta il sogno per la difesa | News

Calciomercato Milan: il Diavolo continua a sognare Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo della Fiorentina, resta sempre il sogno della dirigenza rossonera per il prossimo mercato di gennaio. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. La Fiorentina, però, non intende di certo ‘regalare’ Milenkovic a cuor leggero, nonostante il contratto del serbo scadrà soltanto il prossimo 30 giugno 2022. L’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola, poi, potrebbe ulteriormente frenarne l’uscita. CALCIOMERCATO MILAN, PER LA TREQUARTI SI SOGNA LO SGAMBETTO ALL’INTER >>>