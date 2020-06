Calciomercato Milan – Milenkovic: il cartellino di Paquetá nell’affare?

CALCIOMERCATO MILAN – Nel corso del summit che, questa settimana, dovrebbe esserci con Fali Ramadani, secondo il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Milan non parlerà soltanto di Luka Jovic, ma anche di un altro suo assistito: si tratta di Nikola Milenkovic, sempre del 1997, un altro serbo, difensore centrale (ma all’occorrenza anche terzino destro) in forza alla Fiorentina.

Milenkovic piace molto al Milan e ha il contratto in scadenza con i viola il 30 giugno 2022: per adesso non ha rinnovato con il club presieduto da Rocco Commisso il quale, in caso di cessione, non vuole meno di 40 milioni di euro.

Nell'operazione Milenkovic, tra Milan e Fiorentina, potrebbe però finire il cartellino di Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano che è nel mirino dei viola per la prossima stagione.