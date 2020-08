Calciomercato Milan – Milenkovic, i rossoneri si giocano la carta Paqueta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il mercato del Milan non sarà rivoluzionario, così come sarebbe stato con Ralf Rangnick, tuttavia la società farà comunque qualcosa. I rinforzi saranno pochi e mirati. Tra questi c’è Nikola Milenkovic, che Pioli avrebbe chiesto espressamente a Maldini e Massara.

Il difensore centrale sarebbe l’acquisto ideale per il Milan. Forte fisicamente (195 cm), duttile tatticamente (può giocare anche come terzino destro), è stato uno dei pilastri di Stefano Pioli alla Fiorentina, che prima l’ha utilizzato appunto come terzino destro, e poi centrale dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. Milenkovic in queste stagioni è cresciuto, tanto è vero che il suo prezzo attuale è di 40 milioni di euro, con Rocco Commisso che non ha intenzione di fare sconti.

Con il rinnovo in stand-by (il contratto è in scadenza nel 2022), la Fiorentina potrebbe decidere di cederlo inserendo nella trattativa Lucas Paqueta, che per i rossoneri vale 35 milioni di euro. L’ex Flamengo piace al presidente Commisso e al direttore sportivo Pradè, ma la conferma di Iachini non sembra favorire questa ipotesi. In ogni caso l’idea del Milan è quella di offrire 10 milioni più il cartellino del brasiliano. Staremo a vedere, ma la viola per il momento vuole solo soldi.

