Calciomercato Milan – Meïté, le cifre del possibile affare | News

Calciomercato Milan: ore ‘calde’ per Meïté in rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sono ore decisive, queste, per il trasferimento di Soualiho Meïté dal Torino al Milan. Lo hanno riferito sia ‘Repubblica‘ sia ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Il club di Via Aldo Rossi sta stringendo i tempi per acquistare il centrocampista francese, classe 1994, viste le tante defezioni a metà campo nell’organico di Stefano Pioli.

I contatti tra Milan e Torino per Meïté sono proseguiti anche dopo la partita di sabato scorso, a ‘San Siro‘, nella quale Meïté, seppur convocato con i granata di Marco Giampaolo, non è andato neanche in panchina.

Si sta cercando di trovare la quadra definitiva sulla parte onerosa del prestito del giocatore al Milan. Meïté dovrebbe trasferirsi in rossonero in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 10.

Il giocatore è in attesa di sviluppi per capire se lascerà o meno Torino per raggiungere Milanello. Possibile che la trattativa si possa concludere dopo il match di Coppa Italia di domani sera, che metterà nuovamente di fronte rossoneri e granata.

