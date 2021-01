Milan-Torino: Meïté convocato, ma neanche in panchina | Serie A News

Milan-Torino: Meïté nemmeno in panchina

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Milan e Torino, come noto, hanno iniziato a parlare della possibilità di un trasferimento di Soualiho Meïté in maglia rossonera in questa sessione invernale di calciomercato.

Il centrocampista francese, classe 1994, interessa molto alla dirigenza milanista, infatti, come elemento idoneo per rimpolpare la mediana della compagine di Stefano Pioli. Settore ultimamente un po’ a corto di elementi.

Meïté, che potrebbe approdare al Milan in prestito con diritto di riscatto, è stato regolarmente convocato, questa mattina, per la trasferta di ‘San Siro‘ proprio contro i rossoneri ma non figura in distinta.

L’ex Monaco non gioca titolare e non è neanche in panchina. Indizio, forse, di una prossima cessione al Diavolo? Magari la partita di stasera rappresenterà l’occasione per parlarne bene tra le dirigenze.

