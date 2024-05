Calciomercato Milan – Mastantuono nome caldo: ma c’è un grande pericolo

Il Milan in vista della prossima sessione di calciomercato starebbe guardando anche al Settore Giovanile. E per questo motivo avrebbe inviato degli emissari per seguire Franco Mastantuono, giovane gioiello del River Plate. Come noto nel corso delle ultime annate il club rossonero ha fatto un ottimo lavoro a livello giovanile e la dimostrazione palese è la finale di Youth League raggiunta dalla Primavera, dopo la semifinale dell'anno scorso. Non solo, perché grazie a ciò tanti talenti sono emersi negli ultimi mesi, al punto da debuttare in prima squadra e in alcuni casi di rimanerci stabilmente.