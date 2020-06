Calciomercato Milan – Massara nel mirino di Roma e Bologna

CALCIOMERCATO MILAN – Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, potrebbe non restare in rossonero nella prossima stagione, visto il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick e l’ennesima rivoluzione dirigenziale all’orizzonte in casa meneghina.

Ecco perché Massara, al momento, secondo ‘calciomercato.com‘, sta valutando le ipotesi che ha sul piatto per la stagione 2020-2021. Sempre viva l’ipotesi di un ritorno alla Roma al posto del sospeso Gianluca Petrachi: la chiacchierata avuta ieri, a ‘San Siro‘, prima di Milan-Roma con il direttore generale Mauro Baldissoni testimonia come i rapporti tra Massara ed i giallorossi siano ancora ottimali.

Anche il Bologna, però, starebbe pensando a Massara. L'interesse nasce da un'idea di Walter Sabatini: i due, Massara e Sabatini, hanno già lavorato insieme ai tempi della Roma e l'ipotesi sarebbe quella di ricomporre la coppia in rossoblù per costruire insieme il futuro assieme al già confermato Sinisa Mihajlovic in panchina.