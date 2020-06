Milan, Rangnick compie 62 anni. Il prossimo compleanno sarà rossonero?

MILAN NEWS – Non è ancora arrivato al Milan, ma di Ralf Rangnick in rossonero se ne parla ormai dallo scorso gennaio. In attesa di capire bene gli sviluppi al riguardo, oggi, il tedesco originario di Backnang, compie 62 anni.

Chissà che il prossimo compleanno non lo festeggi al Milan. Quasi sicuramente sarà così, resta da capire in che ruolo, se come allenatore o come dirigente. Nel corso della sua carriera, Rangnick ha svolto egregiamente entrambi i ruoli legando il suo nome al gruppo Red Bull e alle squadre Salisburgo e Lipsia.

Da segnalare anche la vittoria per 2-5 a San Siro contro l’Inter nella Champions League 2010/2011 quando era allenatore dello Schalke 04. La nostra redazione, nonostante non sia ancora ufficialmente del Milan, augura a Rangnick i migliori auguri. RANGNICK HA GIÀ PRENOTATO IL SUO PRIMO COLPO DI MERCATO PER IL DIAVOLO >>>

