Calciomercato Milan – Accelerata per Szoboszlai: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘ il Milan ha accelerato per Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo, primo nome sulla lista dei desideri del manager tedesco Ralf Rangnick per la squadra della prossima stagione.

Rangnick, che salvo sorprese guiderà il Milan nel 2020-2021, conosce bene le qualità di Szoboszlai e sta premendo per portarlo in rossonero: il centrocampista, 10 gol e 17 assist in 38 gare tra campionato e coppe con gli austriaci, è corteggiato anche da PSG ed Arsenal. In Italia piace anche alla Lazio.

Negli ultimi giorni, per ‘Sport Mediaset‘, ci sarebbero stati continui contatti con l’agente del giocatore, Matyas Esterhazy, e le parti si sarebbero avvicinate. Il RB Salisburgo, per la sua cessione, chiede 25 milioni di euro; il Milan, invece, vorrebbe assicurarselo pagando 20. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>