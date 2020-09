Calciomercato Milan – Marshage, un altro svedese in rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Wilgot Marshage, classe 2004, centrocampista dell’IFK Lidingö, sarà il terzo svedese, in questa sessione di calciomercato, a firmare per il settore giovanile del Milan. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Marshage, dalla Svezia al Milan come Björklund e Roback

Marshage, da ieri a Milano, ha svolto una prima parte dei test medici ed oggi ne sosterrà degli altri, propedeutici alla firma sul contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, con il club di Via Aldo Rossi. Qualora non ci fossero problemi, dunque, Marshage raggiungerà i connazionali Lukas Björklund ed Emil Roback, un 2004 ed un 2003, prelevati rispettivamente da Malmö e Hammarby.

Marshage, la descrizione tecnica del suo allenatore in patria

“È un giocatore maturo e fisicamente forte per la sua età. Molto ben allenato e con un’ottima percezione del gioco. Ha giocato principalmente da centrocampista interno, ma ha anche giocato da centrocampista e ha fatto molto bene nella seconda divisione”, ha commentato Ernesto Rubio Sivodedov, allenatore della Prima Squadra dell’IFK Lidingö che ha già fatto esordire Marshage con i grandi. LE ULTIME SUL POSSIBILE ARRIVO DI NIKOLA MILENKOVIĆ AL MILAN >>>