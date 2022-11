Calciomercato Milan – Dal Marocco: “Affare Ziyech in dirittura d’arrivo”

Milan, Hakim Ziyech sempre più vicino

Per il Milan un eventuale approdo di Ziyech alla corte di Stefano Pioli sarebbe davvero un ottimo colpo. L'esterno in forza al Chelsea può ricoprire più ruoli su tutto il fronte d'attacco e abbina la velocità alla tecnica. Senza contare che anche a livello realizzativo può tornare davvero utile, come anche in qualità di assist-man. De Ketelaere, Leao e Pioli: le rivelazioni di Ambrosini >>>