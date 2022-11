Mercato Milan – Ziyech l’antidoto per combattere la Leao-dipendenza

Hakim Ziyech, obiettivo di mercato del Milan, può arrivare in prestito. Il marocchino come antidoto per combattere la 'Leao-dipendenza'

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha parlato dell'importanza di uno come Hakim Ziyech per il Milan. Il classe 1993 ha trascinato il suo Marocco nella vittoria contro il più quotato Belgio, ma è una riserva fissa del Chelsea di Graham Potter (con Thomas Tuchel non andò meglio). Il giocatore, nei giorni scorsi, ha dichiarato che ha gennaio probabilmente cambierà squadra e il Milan rimane una delle sue prime opzioni. Per la verità lo era già la scorsa estate, ma Ziyech non è venuto incontro al club rossonero per quanto riguarda la questione ingaggio (6 milioni di euro).

Ziyech antidoto alle Leao-dipendenza — Il quotidiano torinese sottolinea inoltre che l'ex Ajax potrebbe servire come una sorta di antidoto per combattere le giornate no di Rafael Leao. Nelle gare in cui il portoghese non c'è stato o ha evidenziato una giornata no, il Milan non ha mai vinto. È successo quattro volte: la prima contro il Napoli, quando il giocatore era squalificato, poi contro Cremonese, Sassuolo e Torino, con il numero 17 che si è fatto notare come brutta copia di se stesso. Lo stesso è accaduto in Champions League: incolore contro il Chelsea (due sconfitte), 'on fire' nel resto delle gare. Per lui 7 gol e 8 assist in questo inizio di pre-campionato: se non è dipendenza questa si tratta di qualcosa che ci si avvicina molto.

Ziyech può arrivare in prestito — Hakim Ziyech, ancora una volta, può dunque tornare di moda. Avere un calciatore di livello dall'altro lato che accende la luce sarebbe un grosso salto in avanti. A confermare la bontà dell'operazione ci sarebbe anche la formula con il quale potrebbe liberarsi: il Chelsea lo darebbe via in prestito con diritto di riscatto, con il Milan che si troverebbe a pagare sei mesi in meno di stipendio. In Via Aldo Rossi osservano la situazione con curiosità. Ritorno di fiamma per il centrocampista della Serie A: le ultime news di mercato sul Milan