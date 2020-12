Calciomercato Milan – Marcus Thuram: “Mai parlato con altri club” | News

Calciomercato Milan: ha parlato Marcus Thuram

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Marcus Thuram allontana le voci di mercato che, a fine stagione, lo vorrebbero in partenza da Mönchengladbach. L’attaccante francese, classe 1997, figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus, il Campione del Mondo 1998 Lilian, ha infatti parlato del suo futuro professionale ai microfoni di ‘Kicker‘, in Germania.

“Sono concentrato al 100% sul Borussia Mönchengladbach e sono molto felice di essere qui – ha detto Marcus Thuram -. Non ho mai parlato con nessun altro club. Il Borussia Mönchengladbach mi ha permesso di percorrere diverse tappe della mia carriera, gioco in Champions League e sono arrivato in Nazionale“.

"Qui sono cresciuto come giocatore, ma anche come persona – ha concluso Marcus Thuram -. È stata la scelta migliore per la mia carriera. Marcus Thuram, negli ultimi mesi, è stato accostato, come noto, a Milan (fonte 'BILD') e Juventus.