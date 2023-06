Thuram, no al Milan e sì all’Inter: il vero motivo della scelta | PM News

La telenovela di calciomercato che ha visto coinvolti a lungo, in questo mese di giugno, Milan, Inter e, in precedenza, anche PSG e RB Lipsia per Marcus Thuram ha visto consumarsi il suo epilogo da un paio di giorni. L'attaccante francese, classe 1997, in regime di svincolo dal Borussia Mönchengladbach, ha prima raccolto tutte le offerte pervenutegli per l'acquisizione del suo cartellino a parametro zero e dopo ha scelto la sua destinazione.