Calciomercato Milan – Thuram ad un passo dai rossoneri: i dettagli

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il Milan è vicino a concludere per l'arrivo di Marcus Thuram in questo calciomercato estivo. L'attaccante, figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus in Serie A, si sta svincolando dal Borussia Mönchengladbach e, pertanto, arriverà in rossonero a parametro zero.