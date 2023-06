Calciomercato Milan – Ecco il piano dei rossoneri per Marcus Thuram

PSG più defilato, RB Lipsia sempre fortemente in corsa

Il club di Via Aldo Rossi, ad ogni modo, è consapevole di come ci siano sempre difficoltà dietro l'angolo. Altre società stanno spingendo, in primis il RB Lipsia. Il Milan ha alzato la propria proposta contrattuale a Thuram a 5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, e spera di poter convincere il ragazzo, che in passato non ha negato di simpatizzare proprio per i rossoneri. Tonali tra Milan e Newcastle: le ultime >>>