Calciomercato Milan – Asensio piace, ma pesa la questione ingaggio

Marco Asensio obiettivo concreto del Milan per questo calciomercato estivo. Andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Le ultime news

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermato sul nome di Marco Asensio, uno dei profili giudicati idonei dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, per rinforzare il ruolo di esterno destro d'attacco nel 4-2-3-1 del Diavolo campione d'Italia in carica.

Calciomercato Milan, Asensio nel mirino dei rossoneri

Si tratta, secondo il quotidiano torinese, del preferito in assoluto dei rossoneri. Sicuramente più di Hakim Ziyech del Chelsea, visto che è anche di tre anni più giovane. Il Diavolo può trattarlo perché Asensio andrà in scadenza di contratto con il Real Madrid il 30 giugno 2023 e, pertanto, ha tutto l'interesse di venderlo ora anziché vederlo andare a via a parametro zero tra un anno.

La richiesta? 25 milioni di euro. Che non sono tanti per il valore del calciatore iberico. Più pesante, invece, la questione ingaggio. Asensio, già adesso, guadagna 5,5 milioni di euro netti a stagione e per lasciare Madrid vorrebbe un aumento. Si rischia di andare ben oltre il tetto rossonero, che è di 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus.