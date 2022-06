Calciomercato Milan – Ziyech in rossonero? Il Chelsea fissa i paletti

Hakim Ziyech è tornato ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco come potrebbe giungere in rossonero quest'estate

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermato sul nome di Hakim Ziyech, uno dei profili giudicati idonei dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, per rinforzare il ruolo di esterno destro d'attacco nel 4-2-3-1 del Diavolo campione d'Italia in carica. E noi di '' ve lo avevamo anticipato prima di tutti.

Calciomercato Milan, si riaccende l'ipotesi Ziyech

Ziyech gioca nel Chelsea dal 2020: pagato 40 milioni di euro all'Ajax, dove aveva fatto faville, nei 'Blues' non ha risposto alle attese. Con il nuovo corso, poi, non faranno nulla per trattenerlo. È possibile, quindi, davvero vedere il fantasista marocchino, classe 1993, approdare alla corte di Pioli?

Sì, ma bisognerà risolvere due questioni economiche, per un giocatore che non è una prima scelta: una riguarda il cartellino, l'altra l'ingaggio. Si sta facendo strada, per portare Ziyech al Milan in questo calciomercato estivo, l'ipotesi del prestito con riscatto. Mentre il Chelsea, però, chiede un'operazione con obbligo, il Diavolo punterebbe sul diritto.

Portando, come esempio, Fikayo Tomori, il quale, dopo aver convinto tutti in rossonero, è stato riscattato per quasi 29 milioni di euro. Secondo 'Tuttosport', da Londra, per il momento, hanno preso tempo sulla questione. Dimostrando, però, più apertura nel contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio di Ziyech. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>