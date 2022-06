Calciomercato Milan – “Offerto Marcelo”. Ma forse resterà nella Liga

Marcelo, appena svincolatosi dal Real Madrid, può finire al Milan in questo calciomercato estivo? Ipotesi suggestiva, ma molto complicata

In forza ai 'Blancos' dal gennaio 2007 , l'ex Fluminense , nella Capitale iberica, ha vinto tutto ciò che avrebbe potuto. Ha fatto incetta di titoli della Liga (6), Champions (5), Mondiali per Club (4) e Supercoppe Europee (3). Più altri 7 trofei nazionali tra coppe e supercoppe.

Ma quanto c'è di vero nelle voci che vorrebbero Marcelo al Milan come vice di Theo Hernández, giocatore che tra l'altro conosce bene per avervi già giocato insieme proprio nella fila delle 'Merengues'? Vi abbiamo riportato i 'rumors', qualche giorno fa, in un nostro articolo ed ora, anche dall'estero, cominciano ad arrivare le conferme.