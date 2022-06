Calciomercato Milan – Colpo ‘low cost’ dal Real Madrid? Le ultime | News

Nonostante il calciomercato inizi ufficialmente il primo di luglio, il Milan ha già iniziato a rendersi operativo sia in entrata che in uscita. Come ben si sa alcuni calciatori sono con la valigia in mano, come ad esempio Alessio Romagnoli e Franck Kessié. Altri, invece, sono in attesa di un aereo con destinazione Milano, per la precisione Milanello. Tra questi Renato Sanches e Divock Origi, con Sven Botman che presto potrebbe aggiungersi alla combriccola. Inoltre Alessandro Florenzi e Junior Messias, in attesa delle ufficialità, sono stati riscattati dal club di via Aldo Rossi. Tutti questi, però, non saranno gli unici calciatori a movimentare il mercato del Diavolo.