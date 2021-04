Calciomercato Milan – Mandzukic, un finale da protagonista per rimanere

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mario Mandzukic, attaccante croato, sfortunato e infortunato finora nell'esperienza rossonera

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parlando delle prossime mosse del Milan nel calciomercato estivo, si è interrogata sul futuro di Mario Mandzukic, attaccante croato molto esperto (classe 1986) giunto a gennaio per far rifiatare Zlatan Ibrahimovic.