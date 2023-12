Calciomercato Milan – Pressing del Manchester United per Guirassy

Dalla Germania riferiscono come il Manchester United sia in forte pressing per Serhou Guirassy, obiettivo di calciomercato del Milan

Fabio Barera Redattore

Nel corso della sessione invernale di calciomercato, la cui apertura si avvicina sempre di più, il Milan con ogni probabilità interverrà per provare a prendere un attaccante. Difficile, infatti, che le ultime buone prestazioni di Luka Jovic abbiano fatto dimenticare le difficoltà in fase realizzativa del serbo. E uno dei profili accostati al club rossonero in queste settimane è stato quello di Serhou Guirassy, bomber rivelazione dello Stoccarda.