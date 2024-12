Nel corso della prossima sessione di calciomercato invernale il Manchester City potrebbe fare un'offerta a Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan. Come noto il mediano rossonero sarebbe intenzionato a rimanere al Diavolo. Lo ha ribadito lui stesso più volte, spiegando come le parti sono al lavoro per il rinnovo, sebbene la firma non sia ancora arrivata. A tal proposito, tutto potrebbe succedere da qui ai prossimi mesi e l'indiscrezione che giunge è sicuramente da tenere in considerazione.