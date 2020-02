Calciomercato Milan – Maldini sul futuro di Rebic: “Vi spiego”

NEWS MILAN – Paolo Maldini piuttosto tranquillo riguardo al futuro di Ante Rebic. Il croato si è scoperto bomber, e il Milan se lo gode. Ieri in Fiorentina-Milan settimo gol nel 2020 per l’esterno, meglio di lui in questo periodo soltanto Cristiano Ronaldo, che peraltro batte anche i calci di rigore.

Le dichiarazioni di Maldini sul futuro di Rebic sono chiare: “Rebic è in prestito biennale, l’anno prossimo è con noi”. Il contratto stipulato con l’Eintracht Francoforte parla appunto di un prestito fino al giugno 2021, dunque per un’altra stagione i rossoneri avranno a disposizione l’attaccante.

L’arrivo di Rebic è stato avvallato nell’ambito dell’operazione André Silva. Il portoghese ha fatto il percorso inverso, e resterà all’Eintracht Francoforte fino al giugno 2021. Entrambi hanno i propri contratti in scadenza a giugno 2022, dunque al termine del prestito biennale, avranno ancora un altro anno di contratto con i rispettivi club. Proprio sulla trattativa eventuale, Maldini chiarisce: “Al termine dei due anni di prestito, poi sarà trattativa libera. Non sono legate con André Silva, ci sarà un discorso per Silva e poi uno per Rebic”.

Proprio Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ieri non le ha mandate a dire all’arbitro Calvarese e al VAR per la direzione di Fiorentina-Milan: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android