Rebic, che affare per il Milan! Mentre André Silva…

ULTIME NEWS MILAN – Un inizio a rilento aveva fatto pensare ad un acquisto completamente sbagliato, ma Ante Rebic da gennaio in poi si è preso il Milan. Il croato ha una media di un gol ogni 131 minuti e sta riportando la sua squadra in alto. André Silva, invece, che in estate ha fatto il percorso inverso di Rebic trasferendosi all’Eintracht Francoforte, ha una media di un gol ogni 238 minuti. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ risulta ovvio che a guadagnarci, finora, sia stato il Milan. Intanto ecco le parole di Ivan Gazidis sul rapporto con Paolo Maldini e Zvonimir Boban, continua a leggere >>>

