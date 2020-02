Gazidis: “Maldini e Boban? Non confondiamo il confronto con lo scontro”

NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del rapporto con Maldini e Boban dopo le presunte fatture segnalate dai media nei giorni scorsi.

“Due anime nel Milan? Non è vero, non è vero, non è vero. C’è una sola visione comune: avere un Milan moderno, che competa al vertice del calcio italiano e europeo, che giochi in futuro nel più grande stadio del mondo, con una chiara filosofia calcistica per ottenere i successi sul campo – sottolinea Gazidis -. Il rapporto con Maldini e Boban? Un team di livello è fondamentale per ottenere risultati e noi lo abbiamo. Con Zvone e Paolo ci parliamo tutti i giorni. Domani (oggi, ndr) siamo a Firenze. Torniamo insieme, felici o tristi, dopo ogni partita. Tutto quello che facciamo è insieme. Tutti noi vogliamo la stessa cosa. Ritengo che le decisioni che vengono prese attraverso il dibattito, la discussione e diversi punti di vista, siano le migliori. Non confondiamo il confronto con lo scontro. Il dibattito su chi comanda non conta per me. Chi comanda? Chi è il re? Nessuno. Il re è quello per cui lavoriamo tutti. Il re è il Milan”. Intanto un ex giocatore sottolinea l’importanza di un calciatore della rosa rossonera, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android