Record Cristiano Ronaldo, Batistuta sui social lo punzecchia

NEWS JUVENTUS – Cristiano Ronaldo ha battuto il record di gol consecutivi in Serie A, prima appartenuto al grande Gabriel Omar Batistuta. Su Twitter l’ex bomber argentino si è complimentato con il portoghese, ma ha avuto modo di “punzecchiarlo” per la reale qualità del record.

Cristiano Ronaldo infatti ha interrotto le partite consecutive giocate, in quanto non è stato convocato per Juventus-Brescia della settimana scorsa, dunque si è riposato e ha interrotto la striscia. In realtà tutti convalidano questo record all’attaccante bianconero, e forse è anche giusto così. Ma Batistuta non ci sta, e in maniera comunque scherzosa, ha scritto: “Congratulazioni a Cristiano Ronaldo per il record!!!!!! L’unica cosa, è che con il riposo mi sembra più facile”.

Nel frattempo il Coronavirus colpisce anche la Serie A. Oggi rinviate ben quattro partite tra Lombardia, Piemonte e Veneto: il comunicato della Lega >>>

