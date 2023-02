Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Maldini voleva prendere Otavio”

Direttamente dal Portogallo arrivano voci secondo cui Paolo Maldini, dirigente del Milan, avrebbe provato a prendere Otavio

Fabio Barera

Intervenuto ai microfoni del canale Twitch di TV Play, il giornalista di Record Bruno Fernandes ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a mercato del Milan, sostenendo come Paolo Maldini abbia provato a prendere Otavio, sebbene il Diavolo non sia arrivato alle cifre richieste per acquisirlo. Di seguito le sue parole.

Le parole di Bruno Fernandes sul mercato del Milan — Su Otavio: "Il Porto è pericoloso con i suoi uomini di maggior talento. Ovvero Taremi, Otavio e lo stesso Evanilson, che per me è uno degli attaccanti più forti in Portogallo. Il Milan ha tentato di prendere Otavio, ma non sono arrivati alla cifra richiesta dal Porto. Non sono andati vicini a chiudere la porta, ma i due club hanno discusso per il calciatore".

Su Taremi: "Questo è l’ultimo anno di Taremi con il Porto, lui ha molto mercato in Premier. Tra le squadre in Serie A ci sono il Milan e la Roma a essere interessate. Tuttavia, credo che in questo momento storico la Premier abbia più appeal del campionato portoghese e del campionato italiano. Dunque, secondo il mio parere, la sua prossima destinazione potrebbe essere in Inghilterra".

