Calciomercato Milan – Maldini può chiudere un’importante cessione / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Musacchio verso la Spagna

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un brutto infortunio alla caviglia l’ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo e il Milan ne ha risentito non solo durante le partite in cui c’è stata una vera e propria emergenza in difesa, ma anche sul mercato. Senza infortunio, infatti Mateo Musacchio si sarebbe probabilmente dovuto preparare le valigie già nella scorsa sessione di mercato. La sua partenza avrebbe poi aperto le porte all’arrivo di un difensore in casa Milan, che invece così è stato costretto a cercarne solo a determinate condizioni, visto anche che sono già cinque i giocatori in rosa per quel ruolo.

Ora è pronto a tornare a disposizione: tempo quindi giorni e Musacchio sarà nuovamente arruolabile. Una buona notizia per la squadra e per il mercato. Il difensore argentino classe 1990 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dunque la prossima sessione sarà l’ultima utile per cederlo senza perderlo poi a zero. Di certo il prezzo si abbasserà, ma i rossoneri sperano comunque di ottenere almeno 7 milioni, che garantirebbero una plusvalenza.

Paolo Maldini è al lavoro per riuscire in questa importante cessione. Farlo andare via a zero sarebbe un peccato e renderebbe più difficile al Milan trovare chi poi dovrebbe sostituirlo. Il nuovo centrale potrebbe arrivare sia a gennaio che la prossima estate, a seconda della situazione e delle valutazioni. Intanto la destinazione di Musacchio dovrebbe essere il Valencia. I contatti pare siano continui e a gennaio si potrebbe chiudere.

