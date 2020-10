Milan, Musacchio è pronto al rientro: ecco quando sarà a disposizione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il rientro in squadra a pieno ritmo di Mateo Musacchio, si avvicina. Il difensore argentino, dopo l’operazione alla caviglia sinistra che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, è pronto a tornare per aiutare la squadra.

Come riportato da Tuttosport, Musacchio si allena a Milanello: corre e gioca con il pallone. L’ex Villarreal sarà a disposizione di Stefano Pioli entro un paio di settimane, e garantirà un’importante alternativa in un reparto che al momento vede fuori causa Matteo Gabbia e Leo Duarte per Covid, e Alessio Romagnoli appena rientrato dopo essere stato fermo per problemi fisici risalenti al finale dello scorso campionato.

