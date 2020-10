News Milan – Inter-Milan, Rebic non ce la fa: salterà il derby

Rebic alza bandiera bianca

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano soltanto due giorni al derby Inter-Milan, match valido per la 4^ giornata di Serie A. Dopo il rientro dei nazionali, Stefano Pioli attendeva aggiornamenti sulle condizioni di Ante Rebic. Il croato, che ha subito una lussazione al gomito in occasione di Crotone-Milan, non prenderà parte al match in programma sabato a San Siro alle ore 18. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’ lo staff medico, dopo aver fatto il punto della situazione, ha deciso di non forzare i tempi di rientro. A questo punto ulteriori controlli sono previsti per la prossima settimana.

