Calciomercato Milan – Maldini su De Ketelaere: “Proviamo a chiudere”

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, intercettato dal nostro inviato Stefano Bressi, ha parlato di Charles De Ketelaere. L'ex difensore e capitano rossonero tornava dal viaggio in Belgio, dove ha trattato (insieme a Frederic Massara) direttamente con il Bruges. Colloqui cordiali, che non hanno portato ancora all'accordo. La distanza tra le parti c'è, ma rimane fiducia per la buona conclusione della trattativa. Intanto, i contatti tra Milan e Brugge proseguiranno nelle prossime ore per provare a portare De Ketelaere in Italia.