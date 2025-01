Brutta botta per l' Atalanta di Gian Piero Gasperini , attualmente terza in classifica in Serie A , nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League . Ademola Lookman , attaccante nigeriano classe 1997 , ha infatti rimediato un infortunio nell'allenamento di ieri, nel centro sportivo degli orobici a Zingonia . Il club sarebbe pronto a investire in questo calciomercato e potrebbe interessare anche il Milan . Ecco il motivo.

"L''Atalanta si sta avvicinando all'accordo per Daniel Maldini con il Monza, mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli. Sono in corso le trattative per concludere l'accordo". Il Milan osserva con attenzione: come da accordi, il Monza dovrà girare il 50% della cessione di Maldini. Vedremo quali saranno le cifre definitive e il guadagno rossonero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Gimenez: ritorno di fiamma per un talento>>>