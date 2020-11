Calciomercato Milan – Maksimovic nel mirino: derby con l’Inter / News

CALCIOMERCATO MILAN MAKSIMOVIC INTER

Ultime Notizie Mercato Milan: derby con l’Inter per Maksimovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Sono tanti i giocatori in scadenza di contratto nel 2021 e il Milan ne sa qualcosa, avendone tre fondamentali. I rossoneri però possono anche attingere dai giocatori con scadenza prossima. Tra questi c’è Nikola Maksimovic, difensore centrale del Napoli, che però piace anche all’altra squadra di Milano. Si prospetta, dunque, un derby di calciomercato, l’ennesimo tra rossoneri e nerazzurri.

Sia Antonio Conte che Stefano Pioli, secondo Mediaset, hanno messo nel mirino il difensore serbo classe 1991. Milan e Inter proveranno ad anticipare l’arrivo già a gennaio, sperando in uno sconto del Napoli. Sconto che, però, non sembra esserci: Aurelio De Laurentiis chiede 18 milioni e non ha intenzione di smuoversi, almeno per il momento. L’opportunità è comunque quella di prenderlo a costo zero. Ovviamente in tal caso ci sarebbe una vera e propria asta tra le due milanesi, a chi offre di più per il contratto del serbo.

