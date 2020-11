Calciomercato Milan – Majer, il Leeds sfida i rossoneri | News

Calciomercato Milan: Majer, nuovo Modrić, verso la Premier League?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come già vi avevamo anticipato un paio di settimane fa, Lovro Majer, classe 1998, trequartista croato della Dinamo Zagabria, piace molto al Milan. Il calciatore, molto talentuoso, in patria è già stato paragonato a Luka Modrić, un vecchio pallino rossonero, fuoriclasse del Real Madrid.

In questa stagione Majer sta giocando davvero bene. Tra campionato croato, preliminari di Champions ed Europa League, oltre che le gare del girone di quest’ultima, il numero 10 ha disputato già 12 partite, segnato 3 gol e fornito 4 assist. Prestazioni che il Diavolo, con il suo solerte settore scouting, sta tenendo in seria considerazione.

Sotto contratto con la Dinamo Zagabria fino al 15 giugno 2023, Majer avrebbe una valutazione di calciomercato davvero molto bassa. Si parlerebbe, infatti, di appena 2,5 milioni di euro (fonte ‘transfermarkt.it‘), anche se, logicamente, tale cifra sembra destinata a salire vertiginosamente nel corso dei prossimi mesi.

Motivo per cui, in Inghilterra, un club sarebbe pronto a fare sul serio per Majer già a gennaio. Si tratta del Leeds United di Marcelo Bielsa. La società presieduta dall’italiano Andrea Radrizzani, infatti, vorrebbe acquistare Majer in questi mesi e farne un fulcro nella manovra della squadra.

Il direttore sportivo del Leeds, Victor Orta, si starebbe già muovendo con decisione sul giocatore. Il Milan tiene comunque sotto osservazione Majer, pronto ad inserirsi qualora, per esempio, arrivassero cattive notizie sul fronte del rinnovo di contratto di Hakan Çalhanoglu, per il quale c’è ancora tanta distanza tra la domanda dell’agente del giocatore e l’offerta del Diavolo.

Su Majer, per la prossima sessione di calciomercato, comunque, non soltanto Milan e Leeds. Sono interessate al nuovo Modrić anche Fiorentina, Borussia Dortmund, Valencia e Siviglia. CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI IN CORSO PER THURAM >>>