Calciomercato Milan – Occhi sul nuovo Modric, ma che concorrenza / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Majer, il nuovo Modric

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nelle ultime sessioni di mercato il Milan si è mosso in modo molto diverso rispetto al solito. Sono arrivati grandi talenti, giovani, a costi contenuti. La maggior parte erano sconosciuti ai più, come Alexis Saelemaekers o Hauge. Lavoro di scouting. Quello che era mancato forse negli ultimi anni. I risultati sono ottimi e ovviamente c’è la voglia di continuare a far bene.

Ecco perché il Milan continua a seguire giovani talenti e l’ultimo obiettivo di mercato è Lovro Majer, trequartista classe 1998 croato, di proprietà della Dinamo Zagabria. Il costo sarebbe molto contenuto: 2,3 milioni. In patria molti lo considerano il nuovo Luka Modric e, anche per questo, c’è molta concorrenza. Le qualità sono evidenti e Majer piace tantissimo anche alla Fiorentina in Italia, al Leeds in Inghilterra, al Borussia Dortmund in Germania e a Siviglia e Valencia in Spagna. Insomma, mezza Europa su di lui. Il Milan ci prova, obiettivo ancora una volta anticipare tutti e ottenere un giovane a costi molto contenuti. Di certo, però, servirebbe che qualcuno degli attuali giocatori in rosa lasci. Che sia l’erede di Brahim nel caso in cui non si riuscisse a riscattarlo dal Real Madrid? È un’ipotesi.

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>