Calciomercato Milan, Maignan via? Si punta Meret: ecco il vero motivo

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'TuttoMercatoWeb'. Secondo quanto riferito infatti il Milan potrebbe puntare su Alex Meret. In caso di mancato rinnovo da parte di Mike Maignan, con cui non c'è neanche un accordo al momento, i rossoneri dovrebbero fare un tentativo per il portiere del Napoli. Anche perché nelle ultime ore si è paventata l'ipotesi di un trasferimento di Gianluigi Donnarumma in azzurro. In tal caso l'attuale estremo difensore partenopeo non sarebbe disposto a rimanere per fare il secondo. Per il Diavolo sarebbe il profilo ideale per la voglia di italianità presente nel nuovo corso rossonero.