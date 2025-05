Il Milan è tornato a farsi sentire con l'entourage di Mike Maignan per il rinnovo del contratto del portiere, in scadenza il 30 giugno 2026

Mesi fa, prima dell'ultimo Natale, il Milan e Mike Maignan avevano trovato un'intesa di massima per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026. Un accordo fino al 30 giugno 2028, con lo stipendio che sarebbe salito da 3,2 a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per l'ex Lille e PSG.