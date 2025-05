Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno al Milan di Massimiliano Allegri . L'addio con Sérgio Conceicao , ormai, è praticamente certo, come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa noi di ' PianetaMilan.it ', e in settimana sarebbe previsto un incontro per dirsi addio. Con l'arrivo di Igli Tare il club rossonero vuole voltare pagina e, dunque, andrà a caccia di una nuova guida tecnica che possa guidare la squadra nel corso della prossima stagione. Anche in mattinata, a tal proposito, il collega Orazio Accomando di 'DAZN' ha parlato di accordo con il tecnico livornese.

Milan-Allegri, perché il matrimonio può funzionare? L'addio fu una liberazione, ma ora ...

Ora, i lettori più esperti si ricorderanno come nel 2014, quando Massimiliano Allegri lasciò il club rossonero il suo addio rappresentò una sorta di liberazione per i tifosi. La squadra non girava più, non si ottenevano risultati. E, dopo lo Scudetto conquistato nella sua prima stagione sulla panchina del Diavolo, si era entrati in un declino sempre più negativo. Tanto che l'esonero arrivò a gennaio, a metà stagione, dopo un deludente 3-4 contro il modesto Sassuolo. Allo stato attuale, invece, il suo ritorno sarebbe il primo passo per un tentativo di rinascita. Anche perché arriverebbe al termine di una delle stagioni più infauste della storia recente del Milan.