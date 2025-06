Calciomercato Milan, Maignan verso il Chelsea? C'è un grande ostacolo

Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan per il Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato: ha il contratto in scadenza tra un anno

Daniele Triolo Redattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 09:08)

Non soltanto Tijjani Reijnders, destinato al Manchester City, tra i giocatori del Milan finiti nel mirino di alcuni club di Premier League per questo calciomercato estivo: anche Mike Maignan, infatti, potrebbe trasferirsi in Inghilterra; dopo l'interesse del Manchester United (in caso di addio di André Onana), ora è il Chelsea a puntarlo con convinzione.

Calciomercato Milan, per Maignan c'è il Chelsea — Tra fine 2024 e inizio 2025, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Maignan è andato molto vicino a firmare il rinnovo con il Milan: il suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026, sarebbe stato prolungato fino al 30 giugno 2029. Per uno stipendio che sarebbe lievitato da 3,2 a 5 milioni di euro netti a stagione. Poi, però, il Milan ha frenato, complice un calo nelle prestazioni del portiere classe 1995.