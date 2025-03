In questi giorni Mike Maignan , portiere del Milan , sta vivendo una sana competizione con Lucas Chevalier . I due, infatti, sono primo e secondo portiere della Francia di Didier Deschamps , che sappiamo essere un Commissario Tecnico piuttosto sorprendente in alcune occasioni. Il titolare contro la Croazia , con tanto di rigore parato, è stato l'estremo difensore rossonero, ma quello del Lille scalpita in panchina. E presto i loro destini si potrebbero incrociare. A fornire le ultime indiscrezioni in merito ci hanno pensato i colleghi di 'calciomercato.com'.

Calciomercato Milan, Chevalier in caso di addio di Maignan: ma c'è un'alternativa a sorpresa

Secondo quanto riferito, infatti, il Milan avrebbe trovato da tempo l'intesa di massima sulla parola con Mike Maignan per prolungare il contratto dal 2026 al 2029 con tanto di aumento da 2,8 a 5 milioni di euro a stagione. La firma ancora non è arrivata perché le parti vorrebbero riflettere e in caso di mancato rinnovo il transalpino potrebbe essere messo sul mercato. In questo senso si spiega l'interesse dei rossoneri per Lucas Chevalier, per il quale comunque non c'è mai stato un contatto tra le parti. L'alternativa italiana porta a Marco Carnesecchi dell'Atalanta.