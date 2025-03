'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, si chiede se Mike Maignan tornerà ad essere il portiere top visto nell'anno dello Scudetto con il Milan, meritandosi il rinnovo, o se i rossoneri dovranno cercare un altro portiere. La rosea parla degli errori recenti dell'estremo difensore: il gol subito da Paixao, il gol di Diao, il rinvio addosso a Thiaw o il rigore su Isaksen. Maignan che ieri sera ha parata un rigore in Croazia-Francia a Kramaric. Intervento con il piede a chiudere la porta. L’accordo del portiere con il club è in scadenza nell’estate 2026 e si dovrà prendere una decisione.

Calciomercato Milan, Maignan: cessione a questa cifra? Il futuro lo deciderà…

Come ricorda il quotidiano, il rinnovo sarebbe già del tutto impostato: accordo che oltre a due anni di contratto in più prevedeva un aumento dell’attuale ingaggio, fissato a 3,5 milioni più premi personali legati al rendimento. Per colpa delle recenti prestazioni, sarebbe tornato tutto in discussione. Un guadagno, il Milan, lo potrebbe trovare da una cessione di Maignan: Mike è stato pagato tredici milioni nell’estate 2021, arrivato dal Lilla, alla soglia dei trent’anni, non partirebbe comunque per meno di 35 milioni. A parlare sarà di nuovo in campo: per guadagnarsi il rinnovo Maignan dovrà tornare ai suoi livelli sul campo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il Pulisic bis? Altro colpo possibile dal Chelsea>>>