Nelle ultime ore si sono susseguite le voci in merito ad un possibile trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea, anche se fino ad ora non è stata presentata alcuna offerta. Il portiere francese, infatti, non avrebbe ancora raggiunto un accordo con il club rossonero per il rinnovo del contratto, che scadrà a giugno 2026. Le parti erano arrivate ad un'intesa di massima, ma poi il Diavolo avrebbe fermato tutto per prendersi del tempo, date anche le prestazioni altalenanti dell'estremo difensore in un certo momento della stagione. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Football Italia'.