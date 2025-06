Sarebbe stato fissato un ultimatum per il possibile trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea: ecco svelata l'indiscrezione

In questi primi giorni della sessione estiva di calciomercato si è spesso parlato del possibile trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea . L'esperto di trattative Fabrizio Romano , a questo proposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', che ha insieme al collega Matteo Moretto , parlando di una specie di ultimatum autoimpostosi dai Blues per prendere il portiere transalpino. Ecco, dunque, i loro aggiornamenti.

Calciomercato Milan, Maignan-Chelsea: contatti costanti. C'è un ultimatum

Fabrizio Romano su Mike Maignan: "Contatti tra Milan e Chelsea ancora in corso. Ma ricordatevi ciò che vi dicevo qualche giorno fa: per il Chelsea questa operazione si può fare entro l'inizio del Mondiale per Club, quindi il timing sarà importante. Vediamo se sarà colmata la differenza economica di questa operazione".