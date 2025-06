Mike Maignan vorrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato a causa di alcuni malumori: ecco i quattro nomi in lista

Uno dei temi più caldi di questi primi giorni di calciomercato in casa Milan è senza ombra di dubbio il possibile addio di Mike Maignan, motivo per cui il club avrebbe già una lista di nomi per sostituirlo. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi del 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, i rossoneri avrebbero intenzione di trattenere il portiere transalpino, anche perché lo stessoMassimiliano Allegri ci punterebbe molto. In caso di addio, dovuto anche ai malumori del classe 1995 legati al mancato rinnovo, il Diavolo chiede almeno 30 milioni di euro.