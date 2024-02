Calciomercato Milan – Maignan può partire? Testa a testa con Carnesecchi

Sullo sfondo, però, ci potrebbe anche essere l'opzione Marco Carnesecchi , portiere classe 2000 dell' Atalanta che sta disputato un'ottima stagione. Il dato anagrafico potrebbe giocare a suo favore in ottica Chelsea, anche se la Dea non lo valuta meno di 50 milioni di euro . LEGGI ANCHE : Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

