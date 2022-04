Calciomercato Milan – Mahrez a destra per un Diavolo più forte

Riyad Mahrez obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Con i nuovi proprietari di InvestCorp l'acquisto diventa possibile

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di ciò che potrebbe fare il Milan, nella prossima sessione estiva di calciomercato, grazie all'avvento della nuova proprietà, InvestCorp, fondo del Bahrein che sta definendo l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club rossonero da Elliott.

Uno dei settori in cui il Milan deve rinforzarsi, in estate, è nel ruolo di esterno destro d'attacco. Domenico Berardi del Sassuolo resta sempre uno dei candidati, ma il Diavolo, grazie ai capitali arabi, potrebbe anche sognare un po' in più in grande e puntare un top player come Riyad Mahrez.

Classe 1991, fantasista algerino ex Leicester ed attualmente in forza al Manchester City, Mahrez sarebbe un grande colpo di calciomercato per il Milan. Il suo arrivo, senza dubbio, sposterebbe gli equilibri nella Serie A italiana ed aiuterebbe i rossoneri a diventare più forti anche in Champions League.

Il contratto di Mahrez con i 'Citizens' scadrà il 30 giugno 2023 e, pertanto, potrebbe andare via già a giugno. Milan vigile sul connazionale di Ismaël Bennacer, ma su di lui c'è anche l'onnipresente PSG. Motivo per cui il Diavolo sonda anche piste alternative per rinforzare quel settore di campo. Milan, non solo Sanches: ecco il 'piano B'! Le ultime news di mercato >>>

