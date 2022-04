Calciomercato Milan – Contatti avanzati per Berardi: le ultime news

Domenico Berardi è un obiettivo prioritario per il calciomercato estivo del Milan. A destra il Diavolo cerca gol, assist e qualità. Il punto

Per accelerare, però, serve ben altro. E Berardi è visto come il profilo ideale, in pole position per vestire la maglia del Milan nel prossimo calciomercato. Non fosse altro per i 14 gol e per i 15 assist confezionati in 29 partite stagionali giocate in questa stagione di Serie A con la maglia del Sassuolo. La sua migliore in neroverde. Il Milan osserva e mantiene i contatti con il club emiliano per il suo numero 25.